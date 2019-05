Zur Diskussion über eine Masern-Impfpflicht und zu den Leserbriefen unter der Überschrift „Recht auf Freiheit – Grenzen der Freiheit“ (TV vom 15. Mai) schreiben Dr. Christoph Ritz und Dieter Grab:

Geht man zu einer anderen Infektionskrankheit, den Pocken, so ist diese Krankheit durch Impfung seit 1975 nicht mehr aufgetreten. In Deutschland starben 1870 mehr als 180 000 Menschen an dieser Krankheit, obwohl es seit Ende des 18. Jahrhunderts die Möglichkeit der Immunisierung durch Impfung mit Kuhpocken gab, deren Sicherheit durch Revakzination (Zweitimpfung) deutlich erhöht wurde. Preußen führte 1834 für seine Soldaten die Pflicht zur Zweitimpfung ein. Danach gab es unter den Soldaten in den Folgejahren keinen Todesfall durch Pocken mehr; in den zehn Jahren davor jährlich circa 50 Tote (Quelle: Die Zeit: 46/1996).

Ich stimme Volker Lepage zu, wenn er bei einer Impfpflicht gegen Masern von Heuchelei spricht. Aber schon beim Thema Abtreibung, ich favorisiere sie ganz sicher nicht, heuchelt er in gewisser Weise selbst. Korrigieren Sie mich, sollte ich falsch liegen, aber gehört bei gewollten oder ungewollten Schwangerschaften nicht auch ein Mann dazu, der den von Ihnen beschriebenen seelischen Schaden mitverursacht und also auch mitzuverantworten hat? Warum wird immer nur die Frau als Verursacher genannt? Im Übrigen ist mir kein Fall bekannt, bei dem durch die Freiheit der Geschlechtswahl eine Kinderseele verwirrt wurde. Und ich behaupte, dass ein Kind, entstanden aus Gewalt, also Vergewaltigung, nicht zwangsläufig ein Gewinn für die Mutter ist. Was maßen Sie sich an, Herr Lepage? Außerdem haben Sie bei Ihrer Aufzählung der Freiheiten, die nach Ihrem Verständnis zerstörend wirken, eine geflissentlich übersehen. Nämlich die Freiheit, Kinder zu missbrauchen, Seelen zu zerstören. Ich, katholisch aufgewachsen, frage Sie: Was steht dazu in den hervorragenden Richtlinien des dreifaltigen Gottes? Oder ist er in dieser Hinsicht einfach nur einfältig?