Abfall : Kein Grund zum Jammern

Zum Leserbrief „Preissteigerung: 94,9 Prozent“ (TV vom 19./20. Oktober) schreibt Jürgen Fehres:

Jürgen Thomann hat das neue System der Abfallvermeidung in Verbindung mit den Gebühren nicht verstanden. Seine angeführte 94,9-prozentige Preissteigerung rührt nur daher, dass er zurzeit für seine Gebühr den doppelt so hohen Müllberg anrichten kann.

Eigentlich bräuchte er in seinem Landkreis Trier-Saarburg für drei Personen nur die 80-Liter-Tonne zur Grundgebühr von 78,44 Euro. Wir im Landkreis Bernkastel-Wittlich müssen jetzt schon ab drei Personen eine 120-Liter-Tonne vorhalten, da hier noch mit 30 Liter pro Person gerechnet wird. Für diese müssen auch noch 138 Euro statt 123,60 Euro gezahlt werden, wobei wir schon seit Jahren nur zwölf Entleerungen dafür bekommen.

Hätte Herr Thomann den Gebührenrechner 2020 benutzt, wüsste er auch, dass die zehn Personen der WG in seinem Landkreis zwei Tonnen (80+120 Liter) benötigen, zur Grundgebühr von 179,19 Euro, also 17,92 Euro pro Person. Die vierköpfige Familie wird 2020 mit 78,44 Euro belastet (80 Liter).

Hält Herr Thomann an der 120-Liter-Tonne fest (die nicht gefordert wäre), verringert sich seine Grundgebühr sogar auf 100,75 Euro im Jahr 2020. Durch konsequente Mülltrennung und -vermeidung könnte er also Geld sparen oder sich für die fast 23 Euro Ersparnis einige Zusatzentleerungen leisten, ohne mehr zu zahlen.

In meinem Landkreis muss ich jetzt schon für die 80-Liter-Tonne 110,40 Euro zahlen und nächstes Jahr sogar 124,67 Euro, bekomme aber eine 13. Entleerung dafür. Macht in meinem Haushalt zum Vergleich 62,34 Euro pro Person. Dafür schaffe ich es auch problemlos, den Mülleimer nur alle vier Wochen an die Straße schieben zu müssen.