Wirtschaft Wilma Heefer Maring-Noviand

Zum Artikel "JTI baut in Trier 300 Jobs ab" (TV vom 16. November):

Da hat sich seinerzeit vielleicht manch einer gefreut über einen neuen großen Arbeitgeber (wir nicht), wegen der vielen Arbeitsplätze. Obwohl, Tabak/Zigaretten produzieren in dieser Zeit, da die gesundheitsschädlichen Folgen wohl bekannt sind ... Nach einigen Jahren werden jetzt Arbeitsplätze gestrichen. Naja, auf so eine Firma könnte man verzichten.

