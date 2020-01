Politik : Kein Problem – alles nur ein Traum

Zur Berichterstattung über die europäische Flüchtlingspolitik schreibt Jürgen Teusch:

Zwischenzeitlich haben die EU-Kommission, alle Regierungschefs und Außenminister einstimmig eine Erklärung an das Weiße Haus ratifiziert und dorthin geschickt: Wir, die Europäer, möchten, dass, wenn ihr Ursachen setzt, auch die Folgen tragt. In der EU haben wir uns viel zu lange, teils mit innenpolitischen Folgen, zerstritten. Darauf haben wir keinen Bock mehr, denn Probleme haben wir ja so schon genug. Wir fordern euch auf, diese Menschen aufzunehmen, weil eure Politik zum größten Teil die Ursachen für deren Flucht gesetzt hat. Für die größte Demokratie der Erde sollte das ja kein Problem sein.