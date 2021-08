Leser_Dawid : Kein Wort über die Friedhöfe

Flutkatastrophe

Es wird verständlicherweise viel und oft über die Flutkatastrophe in unserem Land Rheinland-Pfalz, in den angrenzenden Bundesländern und den Nachbarländern berichtet. Es geht dabei um die betroffenen Menschen, auch die, die dabei ihr Leben verloren haben.

Zu erwarten sind Millionen-Schäden im Privatbereich, im Gewerbe, in der Infrastruktur und so weiter. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Es wird Jahre brauchen, in eine Normalität, wenn überhaupt, zurückzufinden.