Klimaschutz : Kein X für ein U!

Umwelt

Liebe Moselaner, lasst Euch doch nicht ein X für ein U vormachen! Laut Umweltbundesamt (UBA) sind die CO 2- Emissionen, die beim Abbrennen von Feuerwerken entstehen, von geringer Bedeutung. Und selbst, wenn man die Messdaten des UBA, wie es der Verband der pyrotechnischen Industrie tut, anzweifelt, ist es Fakt, dass durch das Abbrennen von Feuerwerken Feinstäube entstehen, ganz besonders in der Silvesternacht, die gesundheitsschädlich sind. Leider nützt es da gar nichts, dass in der Nähe von Bitburg Stecklinge gepflanzt werden. Das ist zwar sehr schön und wird, wenn diese Bäumchen einmal groß sind, zur Verbesserung der Luft beitragen, aber keinen Feinstaub in Bernkastel-Kues reduzieren. Das Argument, dass die Menschen das Feuerwerk zum Weihnachtsmarkt erwarten, sagt lediglich der Veranstalter. Ein „grünes Feuerwerk“ wie es von den Initiatoren genannt wird, ist im Moment immer noch eines, das nicht gezündet wird. Dass sich die Stadt Bernkastel-Kues entschlossen hat, an einer Tradition festzuhalten, die nicht zukunftsweisend ist und unter Umständen zu gesundheitlichen Schäden führt, ist in Anbetracht der spürbaren ökologischen Krise nicht nachvollziehbar, zumal Silvester und auch zum Weinfest der Mittelmosel nicht auf ein Feuerwerk verzichtet werden soll.