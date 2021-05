Bildung : Keine Ahnung

Zum Kommentar „Es gibt Schlimmeres als einmal eine 6“ (TV vom 7. Mai) schreibt Friedrich Gasper:

Bernd Wientjes hat anscheinend keine Ahnung von Pädagogik. Was er als ärgerliche, aber unbedeutende Begleiterscheinung des Homeschoolings so leichtfertig abtut, kann in der Wahrnehmung eines elfjährigen Mädchens katastrophale Folgen haben. Ich widerspreche auch seiner Auffassung, dass die wichtigste Aufgabe der Lehrer ist, Leistungen zu beurteilen. Lehrer haben vor allem die Aufgabe, ihre Schüler zu Leistungen zu motivieren. Eine ungerechtfertigte schlechte Beurteilung wirft gerade so junge Schüler weit zurück. Das kann bis zur völligen Lernblockade führen. Ich habe so was in meiner Zeit als Lehrer einige Male erlebt. Nichts ist frustrierender für einen Schüler als eine ausweglose Situation. Wenn das Erbringen einer Leistung an technischen Problemen scheitert, muss dem Schüler mindestens eine zweite Möglichkeit auf einem anderen Kommunikationsweg gegeben werden.