Natur Monika Schäfer Uersfeld

Zur Berichterstattung über Wölfe:

Was mich im Moment sehr ärgert, sind die immer häufiger abgebildeten bösen Wölfe auf dem Titelblatt des TV.

Warum schüren Sie die Angst der Menschen? Der Wolf will gar nichts von uns. Er jagt, um seinen Hunger zu stillen.

Ich gehe jeden Morgen vor dem Hellwerden eine Stunde in meinen Wald. Ich habe keine Angst vor Wölfen, obwohl hier schon zwei gesichtet worden sein sollen. Auch habe ich keine Angst vor Wildsauen & Co.; ich habe eher Angst vor Menschen und freilaufenden Hunden.

Eine Studie in Kanada hat ergeben, dass Wälder, in die der Wolf zurückkehrt, wieder aufleben und mehr Artenvielfalt haben. Mehr Insekten, Vögel und so weiter. All das, was bei uns ausstirbt.

Wer gibt uns das Recht zu sagen, der Wolf dürfe bei uns nicht leben? Niemand!

Mit Elektrozäunen und Herdenschutzhunden haben auch die Schäfer kein Problem mit dem Wolf. Und mal ehrlich: Wann sieht man noch eine Schafherde? Wir haben hier so viel Rehwild und Wildschweine, dass auch für die Jäger noch genug da ist.

Ich wünsche mir ab sofort keine bösen Wolfsbilder auf dem Titel, sondern Themen, die wichtig sind, wie Klimaschutz oder Altersarmut.

Der Mensch ist mindestens genauso schlimm, siehe die ganzen Attentate. Der Wolf jagt, um zu überleben, und der Mensch?

Monika Schäfer

Uersfeld