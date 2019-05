Leserbrief : Keine Arbeitsplätze

Leserbrief zu „Bäcker der Wildbadmühle packen es an“ (TV, 3. Mai) und „Immer weniger Billigflüge: Droht Flughafen Hahn das Aus?“ (TV, 4./5. Mai):

Die Verlegung des Bäckereibetriebes Wildbadmühle von Traben-Trarbach nach Wittlich in die Nähe der B50 neu samt Hochmoselübergang zeigt deutlich, dass neue Autobahnen keine Arbeitsplätze schaffen. Wie schon das Beispiel der Asphaltfabrik „Benninghoven“ zeigte, werden stattdessen nur Arbeitsplätze verlagert, das heißt sie werden am alten Standort vernichtet. Bei zukünftigen Planungen sollte auch unbedingt das bald bevorstehende Aus des Regionalflugplatzes Hahn berücksichtigt werden. Selbst seine für die chinesischen Eigentümer sicher erfreuliche Umbenennung in „Karl-Marx-Airport“ würde ihn nicht retten, und somit stehen dort demnächst, nach Abschöpfung der millionenschweren Beihilfen aus Steuergeldern, große B 50 neu-nahe Gewerbeflächen zur Verfügung. Traurig ist, dass die B 50 neu ursprünglich auch wegen des Flugplatzes Hahn geplant wurde und nun offensichtlich weitgehend überflüssig wird. Für die rund eine Milliarde Euro, die der Hochmoselübergang letztlich kosten wird, hätte man viele Ortsumgehungen bauen können. Auch die gigantische Landschaftszerstörung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.