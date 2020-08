Landwirtschaft und Ernährung : Keine Entschuldigung

Zu den Leserbriefen unter der Überschrift „Gewaltiger Irrtum“ (TV vom 17. Juli) und zur Berichterstattung über Tierwohl und Schlachtbetriebe schreibt Lelina Kartschewski:

Schweine sind soziale Tiere, die „in Verbänden mit fester Rangordnung“ leben. Wenn diese einmal feststeht, kommt es nicht zu weiteren größeren Auseinandersetzungen, wenn es den Tieren möglich ist, sich aus dem Weg zu gehen. Auch würde sich eine Muttersau nicht einfach auf ihre neugeborenen Ferkel legen, was den Gebrauch einer sogenannten „Ferkelschutzbox“ rechtfertigen soll. Kann sich eine Sau ausreichend bewegen, sucht sie sich einen Platz zum Ablegen, an dem nicht ihre Ferkel stehen oder liegen. Anders könnten die Ferkel der sich legenden Mutter ausweichen, was in einem engeren Raum nicht möglich ist. Zudem würde sich das Verletzungsrisiko der Sauen bei ausreichend Bewegung nicht erhöhen, da sie durch natürliche Bewegungen ein gesundes Muskelwachstum aufweisen würden. Dies ist in einer Kastenhaltung, in der sich die Sauen nicht um die eigene Achse drehen und gerade einmal ablegen können, nicht möglich.