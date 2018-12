Kommunalreform

Zur Kommunalreform in Rheinland-Pfalz (mehrere Berichte im TV):

Ich weiß nicht, wie viele Jahre schon in Rheinland-Pfalz die kommunale Gebietsreform auf der Agenda steht. Die bisherigen Verdienste der Mainzer Landesregierung für eine Neuordnung sind wenig berauschend. Große Veränderungen blieben aus, trotz eines immensen Aufwandes, tatsächlicher und fiktiver Kosten, die in keiner Leistungsrechnung erscheinen. Was vor über 50 Jahren Ministerpräsident Kohl trotz heftiger Widerstände parteiübergreifend gelang, nämlich eine landesweite Gebietsreform aus einem Guss, die alle Ebenen umfasste, scheint in weite Ferne gerückt.

Von Frau Dreyer als Ministerpräsidentin ist nichts zu hören. Die Angelegenheit scheint Chefsache von Innenminister Lewentz zu sein, dem aufgrund bisheriger Erfahrungen aber offenbar der Mut fehlt, sich meinungsbildend an die Spitze der Reformbewegung zu setzen und im Benehmen mit der kommunalen Familie zielbewusst die Sache voranzubringen.

Fragwürdig ist erneut sein Verhalten in Bezug auf Inhalte und Konsequenzen eines zunächst unter Verschluss gehaltenen Gutachtens.

Im Kern rüttelt das Gutachten am Status von sieben kleineren und mittleren kreisfreien Städten, die künftig als große Städte einem Landkreis, mit dem Erhalt des Oberbürgermeisteramtes, angehören sollen. Gleichzeitig sollen viele Landkreise aufgelöst und durch Zusammenlegung neu gebildet werden, während der Status der großen kreisfreien Städte – wie Trier – wohl unangetastet bleiben soll.

Was Wunder, wenn das die Befürworter interkommunaler Verbundlösungen auf den Plan ruft, obwohl sie das Beispiel des Saarbrücker Regionalverbandes vor solchen Experimenten eher abschrecken sollte.

Die Erregung betroffener Oberbürgermeister und Landräte ist verständlich, ihre Klagen über den drohenden Verlust der Identität und Eigenständigkeit sind aber nicht überzeugend begründet.

Jeder weiß genau, dass Grundgesetz und Landesverfassung eine institutionelle Selbstverwaltung garantieren, also weder den Kommunen noch deren Bürgern ein Haar an demokratischer Teilhabe gekrümmt werden darf. Eine ineffiziente kommunale Kleinstruktur kann freilich keine Ewigkeitsgarantie beanspruchen.

Daraus folgt die Pflicht der Landesregierung zum Handeln, und zwar unter der gebotenen Mitnahme der Kommunen. Sie sind kein entbehrliches Zubehör, sondern wesentlicher Bestandteil des Landes. An ihrer Interessenvertretung, den kommunalen Spitzenverbänden, geht kein Weg vorbei. Davon abgesehen: Die Bürger erwarten kein jahrelanges Palavern um gegensätzliche Standpunkte. Sie sind das ergebnislose Streiten leid. Die Bindungskraft der etablierten Parteien leidet darunter nicht nur auf der Bundesebene. Das kann sich in einem halben Jahr bei den Kommunalwahlen abermals bemerkbar machen.

Gewiss, die Reform von Kohl war mit viel Streitkultur verbunden, aber sein Mut, sein zielstrebiges, ehrgeiziges Durchsetzungsvermögen haben den breiten Konsens ermöglicht. Ob die Integrationsfähigkeit der Landesregierung dafür reicht, bleibt abzuwarten. Sonst kann man das bestimmt teure Gutachten gleich zu den Akten legen.