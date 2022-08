Leserbrief : Die Natur wird sich rächen

Klimakrise

Täglich lesen und hören wir mehr über die Folgen der Klimakrise, lesen veröffentlichte Studien und verfolgen die Berichte in den Medien. Es werden Straßenblockaden errichtet und demonstriert, um die auf das Verkehrsmittel Auto angewiesene Menschen auf die schlimmsten Auswirkungen von Treibhausgasen hinzuweisen. Es wird viel unternommen in verschiedenen Initiativen. Aber es wurde bis heute ein wichtiger Aspekt nicht ins Rampenlicht gestellt, vor allem nicht umgesetzt. Die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise entstehen unter anderem dadurch, dass man der Natur ihren Freiraum nimmt. Fleißig entstehen wieder und wieder „Häusermeere“, mitunter auch in besonders gefährdeten Gebieten. Als Konsequenz folgen kurz oder lang Naturkatastrophen, und die betroffenen Menschen stehen vor dem Nichts.