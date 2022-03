Politik : Kettenmann Lukaschenko

Während sich im westlichen Europa heftiger Widerstand gegen Putins Angriffskrieg formiert, steht der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko bei Putin „Gewehr bei Fuß“. Scheinbar. Denn Lukaschenko hat zugegeben, dass Russland zwei Raketen von seinem Land aus abgefeuert hat.

Eigene Soldaten will er aber nicht in die Ukraine schicken. Soll man das glauben?, fragt sich unser Karikaturist Roland Grundheber. Und was, wenn er Putin mal von der Kette geht?

Karikatur: Roland Grundheber