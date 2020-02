Politik : Kindisch und niveaulos

Zu den Leserbriefen „Ein Monster, das mit klebrigen Fingern in deinen Taschen wühlt ...“ und „Die Zeit der Häme und des Spotts ist vorbei“ (TV vom 8./9. Februar) schreibt Brigitte Bauer:

Über manche Leserbriefe kann ich nur den Kopf schütteln. Wer von „überbezahlten Politikern“ redet wie Heinz Erschens, ist doch frei, sich um ein lukratives politisches Amt zu bemühen, es werden in vielen Kommunen händeringend zum Beispiel Bürgermeister gesucht. So doll scheint das mit der Bezahlung wohl nicht zu sein.

Was die Leserbriefredaktion geritten hat, aus diesem Beitrag von Herrn Erschens eine dermaßen reißerische Überschrift zu basteln („Ein Monster, das mit klebrigen Fingern in deinen Taschen wühlt...“), verstehe ich nicht, ich finde es kindisch und niveaulos.

Über den Leserbrief von Peter Oldfield auf der gleichen Seite allerdings sollte ausführlich diskutiert werden beziehungsweise über das wichtige Thema Europa. Will ich die Vereinigten Staaten von Europa, was Martin Schulz gefordert hat, sogar schnellstmöglich? Ich glaube, eher nein. Will ich eine europäische Steuer- und Finanzpolitik? Ich glaube nicht. Will ich eine europäische Außenpolitik? Sicher mehr als zur Zeit. Will ich eine europäische Verteidigungspolitik? Ich glaube schon.