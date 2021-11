Leserbrief : Kirche soll für Flutschäden selbst zahlen

Katholische Kirche

Dem Leserbrief von Reimund Weichsel möchte ich noch ein paar interessante Tatsachen hinzufügen, die in der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht bekannt sein dürften. Liest man zum Beispiel „Katholischer Kindergarten“, so wird dem Laien suggeriert, dass der Kindergarten unter der Trägerschaft der Katholischen Kirche steht und auch von ihr finanziert wird.

Mitnichten. In aller Regel ist die Katholische Kirche lediglich mit einem kleinen Anteil beteiligt. Die übrigen Kosten teilen sich Land und Bund. Die Benennung „Katholischer Kindergarten“ ist also irreführend. Der stark in der Kritik stehende Kölner Kardinal Woelki hat sich diese Woche bis Anfang März nächsten Jahres in eine „geistliche Auszeit“ verabschiedet (TV vom 18. Oktober).