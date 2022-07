Leserbrief : Raus aus dem Zielkonflikt: So können wir Versorgungsprobleme lösen

Energiekrise

Wir befinden uns derzeit in einem klassischen Zielkonflikt: Wir brauchen die Energiewende, weil der Klimawandel unerbittlich voranschreitet und die Lebensgrundlagen auf dem Planeten gefährdet. Russland führt einen Angriffs- und Eroberungskrieg, mit dem darauf abgezielt wird, Menschen, die sich als Ukrainer, als Russen – oder als beides – fühlen, dazu zu zwingen, sich als Russen zu bekennen – oder aber zu gehen oder zu sterben. Wir unterstützen diesen Krieg mit jedem Tag, an dem wir noch russisches Gas kaufen. Wenn wir es nicht mehr kaufen, schlittern wir womöglich in eine Krise, die unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung gefährden und totalitären Systemen in die Hände spielen könnte. Russland dreht den Gashahn derzeit schrittweise zu, erzeugt somit Schritt für Schritt eine Krise in der gesamten Europäischen Union – und verdient mehr Geld für weniger Ware. Vor diesem Hintergrund fordern nun Politiker von CDU/CSU und FDP, vom Atomausstieg abzurücken.