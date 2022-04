Leserbrief : Verkehrte Welt

Regierungsverantwortung

Zum Artikel „Die Grünen und die Last der Verantwortung“ (TV vom 23. Februar):

Nicht nur unser Kanzler hat eine 180-Grad-Wende hingelegt. Noch mehr haben sich die Grünen von ihren bisherigen Positionen entfernt. Da jettet der Wirtschaftsminister Habeck im Flugzeug (Kerosin!) um die halbe Welt, um fossile Energieträger für Deutschland aufzutreiben, damit man von russischem Gas und Erdöl unabhängiger wird, da setzt sich Außenministerin Baerbock für Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet Ukraine ein, da stimmen die Grünen, die lange Zeit die Bundeswehr abschaffen wollten („Schwerter zu Pflugscharen“), für ein 100-Milliarden-Aufrüstungsprogramm für unsere Soldaten. Fazit: Regierungs-verantwortung ist etwas anderes als Kritik von der Oppositionsbank aus, und Dogmen sind in einer so komplexen Welt wie der heutigen nicht mehr haltbar. Immerhin: Ein Ziel der Grünen, der vor vielen Jahren geforderte Benzinpreis von fünf DM pro Liter, ist inzwischen ganz ohne ihr Zutun so gut wie erreicht.