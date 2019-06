Politik : Kleinkrämerische Neidaktion

Zum Artikel „Region fordert von Luxemburg 30 Millionen Euro für Pendler“ (TV vom 23. Mai) schreibt Heinz Sieburg:

Das war wirklich mal eine Neuigkeit! Im genannten Beitrag war von einem „Band der Armut“ entlang der Luxemburger Grenze zu lesen. Bislang wurde das deutsche Grenzgebiet eher als „Speckgürtel“ wahrgenommen, der entscheidend durch den in Luxemburg boomenden Arbeitsmarkt profitiert. Schließlich wird der dort von den Grenzpendlern erarbeitete Lohn größtenteils auf deutscher Seite ausgegeben – übrigens auch für die öffentliche Infrastruktur (Grundsteuer, Gebühren für Wasser und Strom …).

Ob den Grenzgemeinden wirklich Einkommensteuern in Millionenhöhe entgehen oder ob nicht hohe Sozialausgaben zur Finanzierung der ohne Luxemburg sicher deutlich höheren Arbeitslosigkeit eingespart werden, ist schwer zu entscheiden. Gewiss kommt eine Gesamtbetrachtung der Nutzen/Kosten-Rechnung gegenüber Luxemburg zu einem dicken Plus.

Dass sich vor diesem Hintergrund ausgerechnet der Trierer Oberbürgermeister, dessen Stadt wohl am meisten vom deutsch-luxemburgischen Grenzverkehr profitiert, an die Spitze einer letztlich kleinkrämerischen Neidaktion stellt, ist beschämend. Vielleicht sollte er einmal bei seinen Kollegen an der ostdeutschen Grenze nachfragen, ob man dort wegen der Grenzpendler aus Polen für Überweisungen ins polnische Nachbarland plädiert. Man kann nur hoffen, dass im Kanzleramt, bei dem man brieflich um Unterstützung nachgesucht hat, mehr Weitblick herrscht und vor allem mehr Sinn für den Europa-Gedanken.