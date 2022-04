Ihre Meinung : Klimapolitik in Wittlich: Die versendete Karte ist ein Armutszeugnis

Klimapolitik in Wittlich: Die versendete Karte ist ein Armutszeugnis

Wittlich Zu den Leserbriefen von Willi Waxweiler, Josef Hecker und Stefan Neuerburg (TV vom 5. April):

„Wir machen Wittlich klimafreundlicher. Du auch?“ Diese Karte hätte die Verwaltung vor etlichen Jahren mal besser an die Mitglieder des Wittlicher Stadtrates versandt, dann würde Wittlich vielleicht in Sachen Klimaschutz, Umweltschutz, Schutz vor Lärm und Luftverschmutzung nicht so hinterherhinken. Diese Karte kommt viel zu spät, ist ein Armutszeugnis und zeugt letztendlich nur von der Ignoranz Wittlicher Bürgerwillens.