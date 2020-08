Tiere : Klöck-Clock, Klöck-Clock ...

Zum Artikel „So bewerten Tierschützer die Gassi-Pflicht für Hundehalter“ (TV vom 22./23. August) schreibt Marian Modemann:

Endlich packt jemand ein wichtiges Thema an: die Gassi-Pflicht für Hunde. Nicht immer die unnützen und überflüssigen Diskussionen über Tiertransporte, artgerechte Schweinehaltung oder die Düngeverordnung. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner beweist mit ihrem Vorstoß zur Gassi-Pflicht, dass sie ein Auge für die wichtigen Probleme hat. Man sollte das auch in der Uno einbringen und zur internationalen Kontrolle eine Art Stechuhr konstruieren, als Bezeichnung wäre, mit Hinweis auf die Initiatorin, der Name „Klöck-Clock“ angebracht.