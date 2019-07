Justiz : Knallende Ohrfeige und Klartext im Namen des Volkes

Zum Artikel „Trierer Gerichtspräsident kritisiert massive Mängel im Asylrecht“ (TV vom 5. Juli) schreibt Eckhard Otto:

Teils von herber Enttäuschung geprägt, nicht polemisierend, sachlich bleibend und gleichzeitig notwendige politische Lösungen konstruktiv aufzeigend. Gleichzeitig übt er gnadenlos in allen Punkten schwere Kritik an der jahrelang offenkundig unzulänglichen Asylpolitik. Den einzelnen für mich persönlich nachvollziehbaren schwerwiegenden Kritikpunkten ist nichts hinzuzufügen. Es ist eine knallende Ohrfeige für die politisch Verantwortlichen in Bund, Land und Europa.

Unser Rechtsstaat reagiert zu träge und gleichermaßen nicht effizient genug auf die enormen Herausforderungen nach dem Asylbewerber­ansturm im Jahr 2015. Durch die nur bedingte Handlungsfähigkeit von chronisch personell ausgedünnter Justiz, Polizei, staatlichen Behörden (Ausländerbehörden et cetera) verfällt unser Rechtsstaat in eine Art tatsächliche und rechtliche Ohnmacht. Laut Georg Schmidt gibt es kein Gebiet im Verwaltungsrecht, in dem das Vollzugsdefizit (Status quo in Rheinland-Pfalz: Bugwelle von rund 5500 Asylverfahren mit drastisch steigender Bearbeitungszeit, 7600 Ausreisepflichtige in Rheinland-Pfalz, unwirksame Dublin-Verordnung) größer ist als im Ausländer- und Asylrecht.