Leserbriefe : Kommt nicht in die Tüte!!!

Zu den Neuerungen bei der Müllentsorgung im Kreis Vulkaneifel schreibt dieser Leser:

Wem oder was soll das eigentlich nützen? Der Umwelt jedenfalls nichts! Vermüllte, übel riechende Sammelstellen in einer Gegend, die sich für Touristen und andere Besucher attraktiv machen will, sind geradewegs absurd. Traditionspflege kann es auch nicht sein, es sei denn, man trauert der schlechten Internetperformance (zum Beispiel alter Bahnhof in Jünkerath) nach.