Gesellschaft : Konfliktträchtige Gemengelage

Zur Berichterstattung über die deutsche Asylpolitik schreibt Heinz Erschens:

Die Flüchtlingsströme aus Nahost haben meist ganz andere Ursachen. Als Abu Bakr al-Baghdadi in Mossul seinen Anspruch verkündete, dass er als Oberhaupt aller Muslime herrschen werde und den „Islamischen Staat“ im Irak und Groß-Syrien ausrief, wurde auch der letzte Funke Hoffnung zerstört, den man im Jahr 2011 in den Arabischen Frühling setzte. Er rief zum Kampf gegen die „Ungläubigen“ auf und hinterließ mit Massakern, Massenhinrichtungen, Vertreibung und Versklavung eine beispiellose Blutspur. Das alles begann mit der Fehlkalkulation Amerikas. Die Amerikaner glaubten, dass der Irak nach dem Sturz Saddam Husseins in eine Demokratie überleiten würde. Stattdessen begann ein blutiger Bürgerkrieg, dessen Lunten schon nach dem Ersten Weltkrieg gezündet worden waren. Die siegreichen Kolonialmächte schufen durch willkürliche Grenzziehungen neue und zufällige Staatszugehörigkeiten. Engländer und Franzosen zogen die Grenzen nach ihren wirtschaftlichen und strategischen Gesichtspunkten. Sie durchschnitten die früheren ethnischen und konfessionellen Siedlungsgebiete, trennten Familien, Clans und Volksgruppen. Es entstanden die Länder Syrien, Irak, Palästina und Jordanien. Blutige Rebellionen entwickelten ihre Eigendynamik. Schiiten, Sunniten, Kurden, lokale Milizen und der IS sind an die Stelle der früheren Staaten getreten. Unter dem Deckmantel der Befriedung mischen Amerikaner, Russen, Türken, Saudis, Iran, ja sogar die Nato mit der Bundeswehr mit und sind kein Teil der Lösung, sondern auch ein Teil des Problems. Den betroffenen Bürgern ist es egal, von welchen Bomben sie getötet werden.