Katholische Kirche : Kostbares Erbe, faule Kompromisse

Zur Berichterstattung über die Päpste Franziskus und Benedikt XVI. und ihre unterschiedlichen Vorstellungen zu Reformen in der katholischen Kirche sowie zu verschiedenen Leserbriefen schreiben Br. Stephan Reimund Senge und Wolfram Bauer:

So fühlt es sich an, wenn alles zusammenbricht

Justiz : So fühlt es sich an, wenn alles zusammenbricht

Der Fundamentalist spürt, was auf dem Spiele steht, wo Kompromisse nichts bewirken. Prinzipiell stellt sich die Frage, wie Reformen, also Umgestaltung oder Neuordnungen, mit einem Dogma noch zu vereinbaren sind. Beides geht nicht!

Nein, lau ist der Benedikt nicht, aber heuchlerisch in seiner Dialektik. Und da sind mir vom Charakter her ein Ernst Marx und seine Gemeinde lieber als dieses unbestimmte Lavieren des Vatikans und deren Protagonisten, die Dinge vermischen, wo es nichts zu vermischen gibt. So kann es in religiösen Fragen auch keinen Kompromiss zwischen progressiv und konservativ geben, da die Veränderung (progressiv) und das Bewahren (konservativ) immer in einem persönlichen Ermessen liegen und nicht verordnet werden können. Der vielbeschworene Kompromiss in Form von Toleranz ist nur bedingt akzeptabel. Goethe: „Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“