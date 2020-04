Soziales : Krachend gescheitert

Zum Artikel „Kammer fordert staatlichen Bonus für Pfleger“ (TV vom 31. März) und weiteren Beiträgen zum Thema schreibt Hans Lamberti:

Der ehemalige Pflegedirektor des Trierer Brüderkrankenhauses, Markus Mai, jetzt Präsident der rheinland-pfälzischen Pflegekammer, fordert die Politik auf, den Pflegekräften für ihren schweren Dienst an den Patienten eine Sonderzahlung über 500 Euro zu gewähren. Will Herr Mai damit vielleicht einem Streik der Pflegeberufler zuvor kommen? 500 Euro, das ist genau der Betrag, den Herr Mai allen pflegeberuflich Tätigen als Sanktion angedroht hat, wenn sie sich nicht freiwillig in der undemokratisch eingeführten Pflegekammer anmelden.