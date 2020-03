Fußball : Kranke Fanatiker

Zu den Aktionen von Ultras gegen den Milliardär Dietmar Hopp in Hoffenheim und anderen Bundesliga-Stadien schreiben Willi Fettes und Herbert Daufenbach:

Ich habe Herrn Hopp vor Jahren persönlich kennengelernt und kann nur von einem wunderbaren und großen Menschen sprechen. Er ist ein Mäzen, wie es nur wenige gibt. Einer, der vieles von seinem Reichtum an die Gesellschaft zurückgibt. Er ist mit seinem Geld nicht nach Monaco oder in die Schweiz gegangen. 800 Millionen Euro sind bisher über seine Stiftung in die Rhein-Neckar-Region geflossen, Unterstützung für viele Projekte: Sportvereine, Altenheime, Kliniken, Forschung. Wenn es in der Region ein Problem gibt, geht man zu Dietmar Hopp.