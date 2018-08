Krieg auf den Straßen

Zum Artikel „Mehr Blitzer gegen Flitzer“ (TV vom 2. August) schreibt Johannes Mohr:

Gegen den „Knöllchenrekord“ gibt es ein einfaches und sicher wirkendes Gegenmittel: die Vorschriften einhalten. Auf unseren Straßen findet bisweilen ein besonderer Krieg statt, bei dem zahlreiche Opfer zu beklagen sind. Hauptursache ist das Rasen. Vorschriften gelten auch, wenn die Polizei nicht zu sehen ist. Dafür brauchen wir aber ein inneres Instrument – nämlich ein Gewissen –, das sich an Gott, dem Herrn über Leben und Tod, orientiert. Wenn diese Orientierung fehlt, kann nur noch die Polizei versuchen, die Ordnung zu garantieren. In dem erfreulichen Bericht über die Ministrantenwallfahrt nach Rom wird eine Aussage von Papst Franziskus zitiert: „Wenn wir uns in Gottes Hände begeben, werden wir Instrumente des Friedens.“ Gilt das nicht auch für den Krieg auf unseren Straßen?

Johannes Mohr, Trier