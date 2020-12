Klima : Kühne Vorhersage

Zum Artikel „2020 wird wohl das wärmste Jahr in der Geschichte Europas“ (TV vom 11. Dezember) schreibt Paul R. Woods:

Welch kühne Vorhersage! Es wird also kein wärmeres Jahr mehr geben? Oder endet die Geschichte Europas etwa am 31. Dezember 2020? „Das bisher wärmste Jahr in der Geschichte Europas“ würde mehr Sinn machen. Außerdem gilt es klarzustellen, dass das Berechnen und Vergleichen von Jahrestemperaturen erst von dem Zeitpunkt an gilt, von dem ausgehend wir (a) genauere Messdaten vorliegen haben und (b) die Bezeichnung Europa für das Anhängsel Asiens westlich des Urals allgemein akzeptiert wurde. Es gibt Gesteine und Fossilien in Europa, die deutlich zeigen, dass es hier schon erheblich wärmer als 2020 war. Und das wiederholt.