Politik : Kulturelle Barbarei

Zur Berichterstattung über den Iran-Irak-USA-Konflikt schreibt Robert Seidenath:

Eine von einer US-Drohne abgefeuerte Rakete hat im Irak den iranischen General und obersten Terrornetzwerker Ghassem Soleimani in die Hölle geschickt. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn er in Den Haag – am besten aber in Teheran – hätte vor Gericht gestellt werden können; leider aber ist nicht alles Wünschbare auch machbar.