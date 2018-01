Längst überfällig

Zum Leserbrief „Polemische Attacke“ (TV vom 6./7. Januar) merkt Ursula Grün an:

Die Forderung einer Pflichtuntersuchung zur Altersfeststellung von Asylbewerbern, die sich hier als minderjährig führen lassen möchten, ist keineswegs eine „polemische Attacke“ einer „kleinen Partei“, wie Winfried Just meint. Sie ist, im Lichte des immensen Sozialbetrugs nicht weniger Migranten, eine längst überfällige Maßnahme. Es wäre doch interessant herauszufinden, wie viele erwachsene Männer als 16-, 17-jährige Jugendliche in Familien oder Jugendheimen sehr teuer untergebracht sind. Das sind Kosten, lieber Herr Just, da sind die paar Euro Peanuts, die es kosten würde, die Altersbestimmung zu finanzieren. Die Pflegeeltern des angeblich minderjährigen Flüchtlings, der in Freiburg eine Studentin getötet hat, erhielten vom Jugendamt etwa 28oo Euro monatlich. Und weil das so schön lukrativ für die Familie war, hat sie sich gleich noch einen jungen Mann dazugenommen (nachzulesen im „Stern“ vor ein paar Monaten in der Kolumne von Hans-Ulrich Jörges).

So richtig umgehauen hat mich der unreflektierte Kommentar von Herrn Just zu dem Verbrechen in Kandel in Bezug auf die Altersbestimmung. So so, man hätte also in Kandel jetzt schon eine Altersbestimmung vornehmen können. Und das reicht seiner Meinung nach völlig. Etwas spät, oder? Das Mädchen ist tot! Je nachdem, wie das tatsächliche Alter des jungen Mannes ausfällt, wäre das Mädchen vielleicht noch am Leben, denn als Erwachsener wäre er sicher anders untergebracht gewesen und eher nicht als „15-Jähriger“ in Kontakt zu einer 15-Jährigen gekommen. Es ist auch nicht zielführend, immer auf die CSU einzudreschen. In Bayern leistet man einen riesigen Beitrag in der Flüchtlingskrise. Was die heutige Situation angeht, scheinen die Politiker in Bayern, nicht nur die CSU, auch Boris Palmer von den Grünen in Baden-Württemberg, die einzigen zu sein, die einen Plan haben. Und wer in Deutschland noch halbwegs bei Verstand ist, sollte das unterstützen. Im Übrigen finde auch ich den Vorschlag von Herrn Palmer sinnvoll, die Beweislast auf den Asylbewerber zu übertragen.

Ulrike Grün, Trierweiler