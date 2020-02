Politik : Langsam ausatmen! Lippenbremse!

Zur Berichterstattung über den Streit in der rheinland-pfälzischen FDP über die Bildungspolitikerin Helga Lerch schreibt Prof. Dr. Manfred J. Matschke:

In den medialen Reaktionen nach dem „Gipfeltreffen“ in Mainz verschiebt sich die Argumentation. Andeutungen werden gestreut, um den Eindruck zu erwecken, Frau Lerch gehöre nicht zu den „Fleißigsten“ und ergehe sich zudem in „Oppositionsarbeit“. Glücklicherweise gibt es das OPAL-System. Es liefert Fakten über die Landtagsarbeit. So werden (Stand: 12. Februar) nach einer einfachen Suche unter dem Stichwort Helga Lerch 98 Dokumente ausgewiesen, davon 49 persönliche Anfragen von ihr. Im Urheberindex finden sich 87 Hinweise auf sie. Im Rednerindex hat sie 147 Einträge. Einen Vergleich mit den anderen FDP-Abgeordneten braucht sie nicht zu scheuen, und dass sie sich inhaltlich in „Oppositionsarbeit“ ergehe, ist Unsinn, ruft man die Dokumente auf.