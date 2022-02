Politik : Putin jongliert, der Westen schaut zu

Putin Foto: tv/Roland Grundheber

Was hat Putin noch vor? In der Ostukraine wurden Dörfer beschossen, Putin ließ jetzt sogar Atomraketen testen. Nun sollen russische Truppen in die Ostukraine einmarschieren. Putin nennt die Truppen, die er in die Separatistengebiete schicken will, nachdem er die Regionen Donezk und Luhansk als unabhängig anerkannt hatte, „Friedenstruppen“.

Und die westlichen Politiker? Wirken wie Statisten.