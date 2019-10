Katholische Kirche : Lasst das mal die Frauen machen!

Zum Interview „Ich kämpfe, bis ich Priesterin bin“ mit der deutsch-schweizerischen Theologin Jacqueline Straub (TV vom 25. September) schreibt Mechthild Crames-Jakoby:

Liebe Frau Straub, ich möchte Ihnen zu Ihrem Kampfgeist herzlich gratulieren. Ich würde Ihnen von Herzen gönnen, dass Ihr Wunsch, einmal Priesterin in der katholischen Kirche zu werden, in Erfüllung geht. Seit Jahrhunderten sind für uns Frauen, nicht nur in der Kirche, die Türen zu „Amt und Würden“ verschlossen. Langsam zeigt sich in manchen Bereichen ein zaghaftes Licht im Dunkeln.