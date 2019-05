Ihre Meinung : Lasst den Parkplatz in Ruhe!

Lasst den Parkplatz in Ruhe!

Stadtbild

Zu den Plänen zur Neugestaltung des Moselufers in Bernkastel-Kues (der TV berichtete mehrfach) schrieb Leserin Rita Ames folgende Meinung:

Der Entwurf für das Moselufer sieht ja richtig toll aus, nur kann sich Bernkastel das nicht wirklich leisten, auch wenn sie noch so neidisch nach Wittlich gucken. Die Wittlicher haben dreimal so viele Parkplätze, und davon ist kein einziger weggefallen, als der Platz an der Lieser neugestaltet wurde. Wenn dieser Plan wie im TV vom 13. Mai abgebildet zum Tragen kommt, wird Bernkastel zur toten Stadt. Dann kommt keiner mehr, wenn er schon im Voraus weiß, dass er meilenweit laufen muss.