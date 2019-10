Gesundheit : Lasst euch etwas einfallen!

Zum Artikel „Video-Konferenz mit dem Arzt und Roboter als Pflegekräfte“ (TV vom 21. Oktober) schreibt Birgitt Sperling:

Wenn wir in Trier und der Region deshalb mit Ärzten und Pflegekräften unterversorgt sind, weil diese wegen höherer Verdienstmöglichkeiten nach Luxemburg abwandern (was auch für Busfahrer und Lokomotivführer gilt), so sollte die Reaktion nicht sein, das achselzuckend hinzunehmen und der Bevölkerung nahezulegen, sich doch bitte auf Roboterbehandlung und Telemedizin einzustellen. Man könnte sich ja auch überlegen, in den Mangelberufen Ausgleichszulagen zu zahlen, damit die Leute nicht abwandern. Hier sollten die Gewerkschaften kreativ werden. Wenn es Schmutzzulagen und Erschwerniszulagen für die verschiedensten Berufszweige gibt, warum nicht auch vom Land zu übernehmende „Luxemburg­ausgleichszulagen“?! Wieder einmal wird einem bewusst, was es für Auswirkungen hat, wenn die Länder in der EU so unterschiedliche Löhne und Preise haben, wie das zwischen Deutschland und Luxemburg offensichtlich der Fall ist. Rheinland-Pfalz sollte sich mehr als bisher einfallen lassen, um die Unterschiede auszugleichen, sonst haben wir bald in immer mehr Berufszweigen ähnliche Mangelsituationen.