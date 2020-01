Katholische Kirche : Leere Worte, leere Versprechungen

Zu den Artikeln „Entschädigung der Opfer kommt“ und „,Es wird weiter schmerzlich bleiben’“ (TV vom 10. Januar) schreiben Marian Modemann und Marion Bous:

Zehn Jahre ist es her, als in Deutschland Kindesmissbrauch ein Thema in der Öffentlichkeit wurde (Missbrauch am Canisius-Kolleg in Berlin). Was hat sich seit dieser Zeit getan? Viele leere Worte, viele leere Versprechungen, viel Ablenkung vom Thema, sonst nichts (siehe die sogenannte Missbrauchsstudie der katholischen Kirche – die Autoren hatten keinen Zugang zu den Archiven, sie waren den Hütern der Bistumsarchive ausgeliefert). Zudem wird immer wieder über „Entschädigungssummen“ gesprochen. Wie entwürdigend ist das denn? Sind die Opfer „Stricher“, die es abzuspeisen gilt?