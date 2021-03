Bildung : Leider etliche Tücken

Zu den Leserbriefen „Ist ja witzig!“ (TV vom 13./14. Februar) und „Zieht sich wie ein roter Faden“ (TV vom 19. Februar):

Man hat versucht, mir dieses Problem mit dem Gewinnverlust der Hersteller durch die Schulbuchausleihe zu erklären, das finde ich nicht akzeptabel. Gut, man könnte an der Schulbuchausleihe teilnehmen oder in ein anderes Bundesland ziehen, in dem die Schulbücher kostenlos zur Verfügung gestellt werden, nun denn, an dem Grundproblem ändert es nichts; der, wie ich sie leicht ironisch nenne: Schulbuchmafia.