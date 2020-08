Politik : Leider unglaubwürdig

Zum Artikel „Frankreich drohen zwei Jahre Wahlkampf“ (TV vom 1./2. August) schreibt Arndt und Annette Müller:

Ein Staat, der so etwas zulässt und sich damit mehr und mehr als unfähig erweist, seine Bevölkerung zu schützen, ist leider unglaubwürdig. Egal ob in Frankreich, in Deutschland. Man sollte doch mit Blick auf Frankreich eher in den Fokus nehmen, dass Präsident Macron die dortige dringend erforderliche und von ihm selbst angestrebte Rentenreform wieder auf Eis gelegt hat, um seine politische Stellung zu erhalten.