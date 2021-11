Leserbrief : Eine gemeinsame Sprache von Portugal bis Finnland

Unterricht

Von Peter Kruse , Mehring

Zu „So kommt Europa in die Schulen“, Trierischer Volksfreund vom 26. Oktober:

Nichts liegt mir ferner, als das Forschungsprojekt Edu.GR irgendwie anzuzweifeln, infrage zu stellen oder dem gar zu widersprechen. Gleichwohl hat auch mich der Gedanke, was zu tun wäre, um Europa schneller und inniger über den Bildungsbereich zusammenzubringen, beschäftigt.

Dafür scheint mir unausweichlich, von Portugal bis Finnland und von Irland bis Griechenland eine Sprache zu sprechen, die von jedermann gesprochen und jederfrau verstanden werden kann. Dies auch mit dem intellektuellen Hintergrund eines Hauptschul-Abschlusses.

In Südtirol, in der Schweiz, in Luxemburg und in Tausenden von europäischen Familien, in denen die Eltern verschiedene Staatsangehörigkeiten haben, werden Kinder zweisprachig erzogen und unterrichtet, mit viel Erfolg und wenig Problemen.

Also müsste es doch auch möglich sein, dieses Modell generalisiert für alle Kinder in allen europäischen Ländern anzuwenden. Die Weltsprache ist nun mal Englisch, auch nach dem Brexit. Demnach wäre ab dem Eintritt in den Kindergarten Englisch … nein, nicht erste Fremdsprache, sondern zweite Muttersprache.

Das würde zwar zunächst einen erhöhten Aufwand an englisch-sprachlicher Vorbildung der Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas bedeuten, was auch nicht ohne finanziellen Mehraufwand zu haben ist.

Doch dies wäre auch nur maximal zwei Generationen lang erforderlich, weil dann die bilinguale Früh­erziehung zum Selbstläufer geworden wäre. Außerdem sollte es uns das wert sein.

Sieht man von dem Aufschrei der behördlichen und sonstigen Bedenkenträger mal ab, ignoriert man auch die Kritik der AfD-Sympathisanten, dann müsste es doch nur daran liegen, dass man es einfach nur will.