Ihre Meinung : Das mache ich nicht

Corona-Pandemie

Die Impfquote in Deutschland ist viel zu niedrig. Leider sind Bundesregierung und Landesregierungen vor Lobbyisten, besonders der Tourismusbranche sowie des Hotel- und Gaststättengewerbes, eingeknickt. Den Menschen im Land wurde emotional vermittelt, man würde seine individuellen Freiheiten wieder zurückbekommen.

Die Folgen sieht man allzu deutlich: übervolle Strände, bis in den Herbst ausgebuchte Ferienanlagen, vermehrt ausufernde Party- und Feierszene, Freigabe von Großveranstaltungen und so weiter. Aber klar – jetzt befindet man sich ja im Wahlkampf, und es geht zur Zeit lediglich darum, die Wahl zu gewinnen. Hinterher kann man ja? All dieses lasche, einlullende Geschwätz geht vielen Menschen gewaltig auf den Geist und wird hoffentlich zu entsprechenden Wahlentscheidungen führen.