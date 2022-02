Ihre Meinung : Polizei muss wieder respektiert und unterstützt werden

Gesellschaft

Zu den Berichten über die Morde an den beiden Polizisten in Kusel und weitere Gewalttaten:

Zunächst möchte ich den Hinterbliebenen, Kollegen und Freunden der beiden ermordeten Polizisten mein tief empfundenes Beileid aussprechen! Ich bin schockiert über die Entwicklungen. Der inakzeptable niedrige Stellenwert unserer Polizei und der Ordnungsbehörden im Land spiegelt sich in dieser abscheulichen Tat wieder.

Wie kann es sein, dass der Respekt vor Polizei dermaßen gesunken ist, dass sie sogar aus niederen Beweggründen ermordet werden? Von Steinwürfen, Beleidigungen, Verunglimpfungen und sonstigen Respektlosigkeiten mal ganz abgesehen. In meiner Jugend wäre es undenkbar gewesen, gegen einen Polizisten frech zu werden oder vorlaut oder ihn gar zu bewerfen, zu verletzen oder zu bedrohen. Und auch heute käme mir so etwas niemals in den Sinn. Für mich ist diese Entwicklung einfach unerträglich!