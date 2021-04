Ihre Meinung : Solidarität?

Schnapsidee

Ein Weinstand in Trier hat einen Bezug zur Stadt Trier mit den umliegenden Weinbergen. Wo ist der Bezug vom Weinstand in Bitburg? Habe ich die Weinberge übersehen hier in der unmittelbaren Umgebung? Wieso will der Bitburger eigentlich keinen Bierstand in seiner Fußgängerzone? Oder gibt es keinen Bezug von Bitburg zum Bitburger Pils? Habe ich mich da geirrt, oder ist die Bitburger Brauerei nicht seit ewig einer der größten Arbeitgeber in der Region? Hat die Bitburger Brauerei nicht seit Jahrzehnten immer wieder Projekte zum Wohle der Bitburger finanziell unterstützt? War das gar nicht die Brauerei? Ist das da, wo das Bier herkommt wurde ich schon zig mal in Bezug auf meinen Wohnort gefragt. Je weiter weg, umso interessanter finden das Menschen jemanden aus der Bierstadt kennen zu lernen. Ehrlich, mir ist unbegreiflich, wieso der Bitburger ohne Stolz und ohne Bezug zur Brauerei einen Weinstand auch nur in Erwägung ziehen kann.