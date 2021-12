Meinung : Wir brauchen durchdachte Struktur, Logistik und Organisation

Pandemie

Aufrufe der Regierung in ganzseitigen Zeitungsanzeigen und persönliche Anschreiben per Brief sowie Aufrufe per E-Mail, sich impfen beziehungsweise „boostern“ zu lassen. Explodierende Inzidenzzahlen und knapper werdende Intensivbetten, weil das nötige Personal fehlt. Als Folge hiervon: Lange Schlangen vor Impfbussen und vor Testzentren, Anstehen in Regen und Wind, keine Toiletten in der Nähe, und die Letzten Impfwilligen werden wegen fehlendem Serum wieder weggeschickt. Hausärzte werden nur unzureichend mit Impfserum versorgt, so dass lange Wartelisten erstellt werden müssen.