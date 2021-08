Sport : Das persönliche Empfinden der Sportlerinnen sollte entscheidend sein

Kleiderordnung beim Beach-Handball und beim Turnen

Ich glaube, Herr Schuh hat bei diesem Thema tatsächlich etwas falsch verstanden: Auch bei diesem Thema werden andere Meinungen zugelassen, als dass man es nur einseitig betrachtet, zum Beispiel nach dem Motto „Die sollen sich nicht so anstellen“. Allerdings muss man dann auch die Meinung zulassen, dass manche es nicht wirklich fair finden, dass Frauen keine längeren Outfits tragen dürfen, weil es sonst eine Geldstrafe gibt.

Es ging um die Beach-Handball-EM, die vor ein paar Wochen stattfand und bei der die norwegische Mannschaft in längeren Hosen, als es die Vorschrift erlaubt, auftrat.

Die Hosen gingen meines Erachtens ungefähr bis zur Mitte des Oberschenkels, sie waren also immer noch kurz. Deshalb musste die Mannschaft dann eine Geldstrafe zahlen.

Weshalb der Protest aber besonders groß ist: Männer dürfen in dieser Sportart weite Hosen tragen, die zehn Zentimeter über dem Knie enden dürfen, und außerdem ein weites, langes Oberteil, sodass man sich eher fragt, was man bei der Aufstellung der Kleidungsvorschriften wohl für Hintergedanken hatte.

Bei den kurzen Bikinihosen gibt es nämlich auch das Problem, dass die ziemlich leicht verrutschen, was im Sand wahrscheinlich nochmal zusätzlich unangenehm ist und was die Sportlerinnen bestimmt nochmal doppelt so toll finden, wenn sie menstruieren.