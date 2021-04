Ihre Meinung : Kommunalaufsicht erweist Bärendienst

Kommunaler Sparzwang

In den letzten Jahren haben politisch Verantwortliche aller Farben angekündigt, den ländlichen Raum zu fördern. Hintergrund für diese sehr begrüßungswerte Absicht ist wohl die immer noch grassierende Landflucht. Also der Wegzug der Jungen in die Städte. Diese Förderung kann aber nicht nur auf die Mittelzentren wie Gerolstein, Daun oder Prüm zielen, sondern erst recht auf die Weiterentwicklung der Dörfer und Stadtteile.