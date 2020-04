Leserbrief : Warum erlauben Gesetze Tiertransporte?

Tiere

Fahrzeuge werden von Menschen gefahren. Menschen machen Fehler. So wohl auch der Fahrer dieses Tiertransporters. Aber warum lassen unsere Gesetze es zu, dass lebende Tiere über acht Stunden in einem LKW eingesperrt und damit weite Strecken gefahren werden? Weil unsere Politiker der Länder und in der EU es so haben wollen. Und weil es für manche an diesem Handel mitwirkende Personen gute Provisionen gibt.