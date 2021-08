Meinung : Warnungen zu versenden, reichte nicht aus

Flutkatastrophe

Nach mehr oder weniger spürbarer Betroffenheit bei politischen Besuchen in Überflutungsgebieten wird nun nach Schuldigen gefragt, denn lauter werden die Wortmeldungen, ob nicht so viele Tote zu verhindern waren. Schnell wird die Verantwortung in einem der etwa 400 Landkreise und kreisfreien Städte gesucht, nicht etwa im Bundesamt für Bevölkerungsschutz oder im Katastrophenschutz der Länder, der alle Maßnahmen umfasst, mit denen Gefahren von Menschen, Umwelt und Infrastruktur im Falle einer Großeinsatzlage oder in der Katastrophe abgewendet werden. Nein, ein Landrat war es mutmaßlich, der in einer absoluten Ausnahmesituation nicht richtig reagiert haben soll.