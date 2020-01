Leserbrief : Vorsicht mit dem Wort Streit

Bestattungswald

Sehr oft wird in den Medien das Wort „Streit“ benutzt, wenn es in den politischen und gesellschaftlichen Diskussionen um verschiedene Meinungen über bestimmte Sachverhalte geht. In meinem alten Brockhaus lese ich: „Streit, Wortgefecht, Auseinandersetzung, Zank; auch Kampf.“ Für viele Menschen ist das Wort „Streit“ wahrscheinlich mit Böswilligkeit, Ärger, schlechten Gefühlen bis hin zu Gewaltbereitschaft verbunden. Die Gemeinden Bernkastel-Kues und Lieser sind liebenswerte Partner in unserer Verbandsgemeinde. Sie werden sich sicherlich in der Frage der Zufahrt auf einen Kompromiss einigen, mit dem beide in Frieden leben können. Der Gebrauch des Wortes „Streit“ in der politischen Diskussion tut unserer Demokratie nicht gut. Deshalb sollte er tunlichst vermieden werden. Das wäre meine Bitte an den Trierischen Volksfreund für das nächste Jahr.