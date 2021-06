Ihre Meinung : Große Verantwortung für Deutschland

Weltkrieg

Die Last, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von den Deutschen einfordert, ist die, dass solch eine Tragödie von deutschem Boden nie mehr ausgehen darf. Das ist eine große Verantwortung, der immer weniger nachgekommen wird.

Warum lagern auf deutschem Boden immer noch Atomwaffen? Warum ist die deutsche Waffenindustrie eine der größten? Was verteidigen deutsche Soldaten am Hindukusch, die deutsche Freiheit oder den enormen Zuwachs an Schlafmohn-Anbaufläche? War nicht das eingeforderte deutsche Selbstbewusstsein mitursächlich für die Katastrophen des 20. Jahrhunderts?