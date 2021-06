Ihre Meinung : Ich kann mich noch sehr genau erinnern

Weltkrieg

Ich war immer der Meinung, unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe einen gesunden Menschenverstand. Offenbar habe ich mich aber getäuscht. Was Herr Igel schreibt, kann ich nur unterstützen.

Offenbar hat auch Herr Steinmeier die Leiden unserer Bevölkerung aus dem Zweiten Weltkrieg schon längst vergessen, traurig aber wahr. So jemand kann für mich kein Präsident aller Deutschen sein.

Ich kann mich aber heute mit 83 Jahren noch sehr genau an die Geschehnisse von damals als Sechsjähriger hier in der Heimat mit Fliegerangriffen und so weiter erinnern. Ich habe jedenfalls diese Zeiten bis heute noch nicht vergessen.